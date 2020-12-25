Врачи Амурской области напомнили, что прием антибиотиков без назначения лечащего врача может привести к тяжелым последствиям. Из-за этого может нарушаться работа желудочно-кишечного тракта, печени, почек, проявляются аллергические реакции.- Если вы решили принимать антибиотики без показании , но с целью профилактики новой коронавирусной инфекции — поберегите себя. Лучше начните укреплять иммунитет. Поскольку такое применение антибиотиков усиливает устойчивость бактерии к антимикробным лекарствам. И существует высокий риск того, что в следующий раз препараты могут вам не помочь, - говорят медики Благовещенской городской клинической больницы.Специалисты уверяют, что прием антибиотиков не влияет на ковид. Их прописывают, когда к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция – антибиотики необходимы для борьбы именно с ней.Своими рекомендациями с амурчанами по восстановлению от COVID-19 могут поделиться номинанты первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года». В номинации «Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья» представлены сразу 16 медучреждений. Делайте свой выбор, ведь конкурс – пожалуй, лучший способ сказать врачам спасибо за помощь в лечении и восстановлении.Голосование за лучших врачей и клинику продолжится до 31 января 2021 года. Голоса принимаются на сайте 2x2.su/klinikagoda. Победителем в каждой номинации «Клиники года» является участник, набравший максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования на портале 2x2.su.Памятные награды победителям будут вручены 4 февраля 2021 года лично в руки.Голосуйте за тех, кому доверяете свое здоровье!Партнер «Клиники года»: клиника эстетической медицины и стоматологии EUROPA @europa_stomг. Благовещенск, ул. Шимановского, 61/1 лит. Б8 (4162) 49-10-89, 8-914-617-23-05