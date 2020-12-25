Жители Приамурья за год получили 970 предписаний, а индивидуальные предприниматели и юридические лица – семь предостережений из-за неправильного обращения с животными. По информации управления ветеринарии Амурской области, чаще всего нарушались правила выгула животных.- Самым «популярным» нарушением стал «самостоятельный» выгул собак. Животные без присмотра бегают по детским площадкам, создают угрозу ДТП на проезжей части, а также оставляют «следы жизнедеятельности» в лифтах и подъездах многоэтажек. Ситуацию обсудили на Общественном совете при амурском управлении ветеринарии, - рассказали в ведомстве.Кроме того, жители региона нарушали правила содержания животных в квартирах. Соседи жаловались на шум или сильный запах из жилья владельцев собак или кошек.- Более 500 информационных писем сотрудники управления направили в администрации городов и районов области для принятия мер в отношении животных без владельцев. К сожалению, несмотря на работу в данном направлении и создание новых приютов, проблема бездомных животных в регионе по-прежнему стоит остро, - отметили в управлении ветеринарии.Наконец, шесть обращений от амурчан направили полицейским для разбирательства по факту жестокого обращения с животными. В таких случаях речь идет о возбуждении уголовных дел.- Работа по созданию сети приютов для безнадзорных животных в регионе ведется не первый год. В этом направлении, несмотря на ряд сложностей, особенно в отдельных муниципальных образованиях, нам удалось добиться определенных успехов, - подытожил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. – Однако проблема самовыгула собак остается острой. Как правило, такие нарушители, даже «пойманные за руку», не слышат никаких доводов и продолжают выпускать животных на улицу без присмотра. В связи с этим мы были вынуждены обратиться к депутатам Заксобрания области с предложением рассмотреть возможность внесения в региональный закон новой статьи «Нарушение правил содержания собак», где вновь была бы предусмотрена административная ответственность за подобного рода нарушения.