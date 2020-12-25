Следователи отделения МВД по Магдагачинскому району возбудили уголовное дело по факту аварии на железнодорожных путях. В пресс-службе управления МВД по Амурской области рассказали подробности.- В четверг, 24 декабря около 00.30 в поселке Ушумун Магдагачинского района на железнодорожных путях 31-летний водитель, управляя автомобилем Субару Джасти, допустил столкновение с грузовым поездом. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров иномарки – мужчины 1988 и 1976 годов рождения - погибли, ещё двое пассажиров 1986 и 1978 годов рождения и водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Зейскую больницу, - уточнили в ведомстве.Извлекать пострадавших пришлось спасателям Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Как рассказали в центре, двух людей - водителя и пассажира - удалось вытащить из авто без применения спецсредств. Чтобы достать остальных пожарным пришлось с помощью монтировки отгибать двери и отодвигать сиденья. - Погибшего пассажира извлечь из авто оказалось чуть сложнее. Машинисту поезда пришлось его отогнать, а пожарным - удерживать автомобиль, который стоял под откосом и мог скатиться вниз. После этой операции, отогнув заднюю дверь, огнеборцы вытащили погибшего мужчину, - добавили в Амурском центре ГЗ и ПБ.Предварительно, причиной ДТП стал выезд автомобиля на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.Ранее в пресс-службе Забайкальской железной дороги рассказывали, что локомотивная бригада не пострадала, задержек пассажирских поездов после аварии не произошло.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвое погибли, трое ранены: Автомобиль попал под товарняк в Амурской областиВодитель грубо нарушил правила и выехал на пути (подробности)