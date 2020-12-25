Новые случаи коронавируса подтвердились в Амурской области, по данным на 25 декабря заразились еще 143 человека. У большинства их них болезнь протекает в виде ОРВИ – это 108 человек или 76% от заразившихся за сутки.Еще семеро новых пациентов болеют бессимптомно – это 4%. У 28 человек или 20% заболевших диагностирована пневмония. Число выздоровевших и умерших за сутки на момент публикации новости не афишируется.С учетом новых данных, в Амурской области сейчас – 15 045 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии обследовали 680 358 человек, за последние 24 часа – 4 705 человек.