Амурская государственная жилищная инспекция сменила адрес работы. С 28 декабря принимать обращения будут не на Шевченко, 24, а на третьем этаже здания по улице Загородной, 56.А вот адрес электронной почты для оперативного приёма обращений и других материалов остался прежним - qilinspekcia@gzi.amurobl.ru. Задавать вопросы также можно по телефону. Номер приёмной – 8 (4162) 77-00-01, заместителей начальника – 77-00-40 и 77-00-45, «горячей линии» - 77-00-44.Звонить можно и напрямую в отделы. Телефон отдела лицензионного контроля – 77-00-49, 77-00-46, лицензионного отдела – 77-00-47, службы контроля платежей за жилищно-коммунальные услуги – 77-00-41, 77-00-42.