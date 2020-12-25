Новую партию вакцины от коронавируса ждут в Амурской области. На этот раз в регион доставят не «Гам-Ковид-Вак», а «ЭпиВакКорону». Подробнее о вакцинации рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приамурье.- В течение суток мы ожидаем поступление очередной партии вакцины - это одна тысяча доз на 500 человек. Речь идет о второй зарегистрированной в РФ вакцине - «ЭпиВакКороне». Она предназначена для вакцинации медицинских работников Роспотребнадзора, также часть будет направлена в труднодоступные районы Приамурья - ей привьют врачей в отдаленных больницах, - поделилась последними новостями главный санитарный врач области Ольга Курганова.Направить в отдаленные районы именно эту вакцину решили, потому что, в отличие от «Гам-Ковид-Вак» не требует жёстких условий хранения. При этом прививать ею будут меньшую часть врачей – 78% медиков уже получили вакцину. Всего в Приамурье на данный момент поступило 1042 дозы препарата.