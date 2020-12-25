В Амурской области выздоровели после коронавируса 10 050 человек. Еще 4 780 амурчан продолжают лечение, причем большинство – на дому. В частности, в стационарах находятся 1 263 человека, а на амбулаторном лечении – 3 517. Об этом сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. А глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова добавила, что на прошедшей неделе снижение заболеваемости коронавирусом составило 5,1%.По ее словам, в Амурской области развернуто 12 инфекционных стационаров на 1938 коек и 26 провизорных госпиталей на 820 коек для госпитализации больных с подозрением на COVID-19. Свободный коечный фонд составляет 34,8%. Лечащиеся на дому амурчане получают бесплатные препараты – министр заверила, что их вручили уже 3 890 пациентам.Перед длительными праздниками в медицинских учреждениях провели ревизию всех сил и средств, пересмотрели маршрутизацию пациентов.- Подготовлены необходимые запасы средств индивидуальной защиты, расходных материалов, препаратов крови, проверили обеспеченность электро-, тепло- и водоснабжением, чтобы не было сбоев. Особый акцент - на работу амбулаторно-поликлинического звена, в обязательном порядке будут работать регистратуры, колл-центры, неотложная помощь, инфекционные бригады поликлиник. Врачи будут вести приемы пациентов с признаками ОРВИ, - рассказала Светлана Леонтьева.Также особое внимание уделили работе бригад скорой помощи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ143 амурчанина заразились коронавирусом за суткиУ 108 из них заболевание протекает в виде ОРВИ (подробности)