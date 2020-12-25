Заведения общественного питания в Амурской области смогут работать до 23.00 со 2 января 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.Напомним, до 21 декабря кафе и рестораны в регионе были открыты для посетителей до 21.00, однако с этой даты вступило другое постановление - сейчас организации общепита могут принимать посетителей в залах только до 19.00. Руководители кафе и ресторанов были возмущены подобным решением, которое угрожало их доходам и благосостоянию.Теперь у предпринимателей из сферы общественного питания и у любителей вечером посидеть в кафе или ресторане есть повод для радости. Обслуживать гостей в зале предприятия общественного питания со 2 января смогут с 7.00 до 23.00. В остальное время можно предлагать еду навынос.