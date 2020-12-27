В Амурской области продолжает снижаться число зараженных коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора, к 27 декабря прибавилось 138 новых пациентов с подтвержденным диагнозом «ковид». Накануне болезнь подтвердили у 141 амурчанина.Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %. Из числа новых пациентов пятеро болеют бессимптомно, 86 человек переносят COVID-19 в виде ОРВИ. Еще у 47 развилась пневмония.Таким образом, с начала года коронавирусом заболели свыше 15 тысяч человек, более 80% из этого числа выздоровели.Как рассказали специалисты, за последние сутки в регионе на коронавирус были проверены 1606 человек. Всего же с начала пандемии тестирование на «ковид» прошли 686175 человек.