В Благовещенске в воскресенье, 27 декабря, насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. Трагедия произошла в районе ул. Театральная, 81 (пересечение с ул. Красноармейская).По сообщению паблика @autoroad.blg, мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте сбил насмерть таксист. На место были вызваны медики скорой помощи и сотрудники полиции. Медработники не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте происшествия.В обстоятельствах наезда на человека теперь разбираются стражи порядка.Также в воскресенье, 27 декабря, в Свободном на улице умер человек. Мужчина потерял сознание возле остановки, вызванные медики констатировали смерть. Пока неизвестно, от чего скончался амурчанин.