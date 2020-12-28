В Амурской области на свободненской трассе произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и КамАЗ. В социальных сетях распространяется информация, что водитель и пассажир легковушки погибли на месте.Информация о произошедшем появилась в инстаграм-паблике @autoroad.blg. Администратор сообщества поделился жутким видео с места ДТП. На нём видно, что легковой автомобиль после столкновения превратился в дымящийся металлолом. У свидетелей аварии от увиденного не осталось слов – только ругань и ужас.В комментариях паблика появился молодой человек, утверждающий, что в Toyota Camry присутствовал его друг. По словам пользователя, оба человека в легковой машине погибли. О водителе КамАЗа пока нет никакой информации.Мы обратились в отделение ГИБДД в Амурской области. Но получить оперативный комментарий о произошедшем не удалось.