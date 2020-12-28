Жительница Благовещенска Дарья Корелова вместе со своим семилетним сыном Ильей пришли в гости к пожарным специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Амурской области, чтобы сказать спасибо за спасенную жизнь. Мальчика эвакуировали из горящего многоквартирного дома 22 декабря.Визит состоялся 26 декабря. Гости поздравили спасателей с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России. Мальчик подарил огнеборцам угощения и рисунок, а ему вручили памятный огнетушитель.Кроме того, пожарные провели для Ильи экскурсию по части, показали технику и рассказали о своих буднях. После увиденного мальчик пообещал героям непременно стать спасателем.- Выбор профессии – дело не одного дня, но совершенно точно, этот день останется в его памяти надолго. Как и в памяти Дениса Буднина, какой бы привычной ни была его сложная, полная риска работа, счастливые благодарные детские глаза – самая высокая награда за службу, - рассказали в пресс-службе амурского МЧС.Кроме Ильи благовещенские пожарные вытащили из горевшего 42-летнего мужчину и 83-летнюю женщину-инвалида. С использованием специальных устройств с верхних этажей удалось спасти шестерых человек, одного благовещенца пришлось эвакуировать при помощи автолестницы.