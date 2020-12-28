Крещенскую купель не будут организовывать в Тынде в 2021 году, сообщила мэр города Марина Михайлова. Об этом она проинформировала в еженедельном видеоотчете, опубликованном в социальной сети YouTube.- Учитывая предстоящие праздники, учитывая, что запретить вам ходить в гости друг к другу мы не можем, я вынуждена была отменить все публичные мероприятия для того, чтобы у нас не получилось повторной вспышки в начале следующего года. Ребята, мы делаем всё с заботой о вашем здоровье, – сказала мэр Тынды.Отказаться пришлось не только от купаний, но и от открытия городской ёлки и торжественного празднования Нового года. К таким мерам прибегли, чтобы минимизировать столпотворения и контакты различных людских групп.