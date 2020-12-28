В Амурской области 28 декабря подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.Таким образом, всего в Приамурье выявлено 15 459 фактов заболевания с начала пандемии. Из заболевших от коронавируса скончались 105 человек, 13 843 пациента выздоровели, уточняется на стопкоронавирус.рф. По данным портала, только за сутки поправились 97 амурчан.Для сравнения, в соседнем Забайкалье на данный момент выявлено 26 505 случаев опасной инфекции, в Хабаровском крае - 34 068, в Приморье - 28 573.