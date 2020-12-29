После новогодних праздников, с 11 января, на линию вновь выйдут автобусы №38. Маршрут №38 проходит через отдаленные районы города – Астрахановку, микрорайон Северный, 2-ой и 3-ий микрорайоны, район бывшей мебельной фабрики. В октябре из-за нерентабельности и низкого пассажиропотока обслуживающий его предприниматель расторг договор в одностороннем порядке.С просьбой разобраться в ситуации с работой 38-го маршрута жители Благовещенска обратились к мэру в ходе прямой линии в начале ноября. Олег Имамеев пообещал решить проблемный вопрос.- Мы провели два конкурса. На первый не поступило ни одной заявки. После этого была проведена дополнительная работа с перевозчиками и все-таки нашлись предприниматели, готовые выйти на второй конкурс. В результате мы заключили договор. Поэтому с 11 января автобусы маршрута №38 возобновляют движение, - рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Благовещенска Юрий Грязнов.Он также попросил горожан активно пользоваться маршрутом, чтобы не повторилась ситуация, где в связи с нерентабельностью и не востребованностью перевозчики в итоге от него отказались. Договор заключен на срок до 9 июля 2021 года. Если маршрут будет востребован, конкурс проведут повторно.