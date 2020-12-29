В Амурской области 29 декабря выявили 140 новых случаев заражения COVID-19. Среди них, 102 человека (73% от общего числа) болеют в форме ОРВИ, 36 пациентов (26%) страдают от пневмонии, и только двое амурчан (1%) не испытывают никаких симптомов.Всего в Приамурье на данный момент зарегистрировано 15 599 случаев новой коронавирусной инфекции. Еженедельно выявляется порядка тысячи новых фактов заражения.В целом же с начала пандемии в регионе обследовали 692 720 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 3 950 амурчан за последние сутки.