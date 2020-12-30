Две теплые палатки установили на набережной Благовещенска. Одна палатка расположена в районе улицы Пионерской, вторая – возле больших горок в районе улицы Шевченко.- В палатках работают торговые точки, в которых можно приобрести кулинарную продукцию, выпить горячего чаю. В целях профилактики новой коронавирусной инфекции в палатках установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, действует масочный режим. Также посетителей просят соблюдать социальную дистанцию, - рассказали подробности в администрации областной столицы.Кроме этого, на набережной работают торговые киоски по продаже кулинарной продукции и горячих напитков, лотки по продаже ледянок, оказываются услуги по прокату детских электромобилей.