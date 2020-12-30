Платить за детский сад в новом году придется побольше. За один день посещения дошкольного учреждения благовещенские родители должны будут вносить 222 рубля, сообщают в мэрии.В течение 2020 года стоимость одного дня посещения детского сада составляла 218 рублей, при этом расходы на питание составляли 142,55 рубля. Сейчас вместе с платой за посещение садика вырастут и траты на питание дошкольников – направлять будут по 169,36 рубля в день.Напомним, в Благовещенске родителям дошкольников из регионального бюджета выплачивается компенсация платы за детский сад на основании средней стоимости одного дня посещения, установленной на уровне области. Так, 20 % от среднего размера платы возвращают родителям одного ребенка, 50 % – родителям двоих детей, 70% – семьям, в которых воспитываются трое и более детей.