В Белогорске аварийные службы отчитались о встрече Нового года В Управлении по делам ГО и ЧС рассказали, что последний день 2020 года и 1 января прошли без происшествий. Все службы продолжают работать в штатном режиме.Внештатной ситуацией стала приостановка подачи электроэнергии в микрораи оне Транспортныи . Жители остались на полчаса без электричества из-за фейерверка, который попал на высоковольтную линию.- В остальном новогодняя ночь прошла спокои но, без пожаров и ДТП. Серьезных нарушении общественного порядка допущено не было, - рассказали в мэрии Белогорка.К медработникам жители обращались только из-за обострения хронических заболеваний. Кстати, с 31 декабря организовано круглосуточное дежурство, трое суток его несет глава Белогорска Станислав Мелюков.Между тем, пожарные и спасатели во всем регионе работают в режиме повышенной готовности. Только в новогоднюю ночь дежурили более 400 человек - это спасатели, пожарные противопожарной службы области, группы оперативного реагирования. В их распоряжении находились 145 единиц техники.Ежедневно каждый день на дежурства в Приамурье будут заступать более 230 человек.