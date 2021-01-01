К первому дню 2021 года в Амурской области коронавирус выявили еще у 138 человек. Темп прироста за последние сутки, по данным регионального Роспотребнадзора, составил 0,9%.У 107 новых пациентов коронавирус протекает в виде ОРВИ, это абсолютное большинство – 78%. У 25 человек развилась пневмония (это 18%). Еще шестеро амурчан болеют бессимптомно.В итоге с начала пандемии коронавирусом в Амурской области заразились 16004 человек. Большинство из них поправились. По данным стопкоронавирус.рф на конец 2020 года, от «ковида» скончались 105 человек.Кстати, с начала 2020 года на коронавирус обследовано свыше 700 тысяч человек, в том числе и за последние сутки – 1751.