Сегодня в Амурском областном перинатальном центре поздравили мам, которые родили первых малышей в 2021 году и последних в 2020. Они получили наборы для новорожденных и памятные знаки управления ЗАГС «рожденному в Приамурье. Подарки достались девочкам-двойняшкам, родившимся 21 декабря, а также восьми девочкам и пяти мальчикам, которые появились на свет 1 января.- Всего по области в первый день Нового года родилось 17 малышей-- 11 мальчиков и 6 девочек и все они получат подарки и памятные знаки. Поздравление в родильных домах в первые дни нового года стало уже традиционным, но, к сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой, мы не смогли поздравить счастливых мамочек лично, но подарки и памятные знаки для поздравления мам и деток, мы передали сотрудникам Амурского областного перинатального центра, - рассказала Наталья Томилова, начальник Управления ЗАГС Амурской области. - Поздравляем все семьи с таким замечательным подарком к Новому году! Желаем всем малышам, здоровья, счастливого детства и мирного неба над головой! С Новым годом!Первыми новорожденными в 2021 году стала девочка, которая родилась в перинатальном центре в Благовещенске и мальчик, родившийся утром в Белогорске, сообщает региональное управление ЗАГС.