В Благовещенске пропала 25-летняя девушка. Ее искали четыре дня, сегодня, 2 января, ее тело обнаружили недалеко от поселка Радиоцентр.О пропаже Ирины Шеховцовой стало известно 30 декабря: девушка вышла из квартиры подруги в доме по улице Институтской, но домой так и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».Сегодня следователи, сотрудники внутренних дело и несколько десяткой добровольцев организовали совместные поиски Ирины.- Отрабатывая полученную от оперативных служб информацию, волонтеры поисковых отрядов «Амур» и «Лиза Алерт» прочесали лесные массивы возле поселка Чигири. Следователи провели дополнительный осмотр местности как в микрорайоне, так и по пути вероятного движения девушки в поселок Радиоцентр, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.Тело девушки нашли волонтёры. Признаков криминальной смерти нет. Чтобы установить точную причину смерти, труп направят на все необходимые экспертизы.