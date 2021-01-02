В Амурской области выявили еще 136 новых случаев COVID-2019. Из них у 106 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78 %), у 2 – бессимптомно (4 %), у 28 – в виде пневмонии (18 %).По всей стране наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация. В России выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах. Всего в РФ зафиксировали 3 212 637 случаев заболевания, из которых 58 002 – с летальным исходом.Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, в мире по состоянию на 2 января зарегистрировано 83 965 445 подтвержденных случаев. В настоящее время во всех пунктах пропуска через границу России состояние прибывающих проверяют тепловизионным оборудованием.Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает беречь свое здоровье и здоровье близких. Стоит воздержаться от посещения общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты (маски, респиратор, перчатки), избегать близких контактов, а также не забывать мыть руки с мылом и дезинфицировать гаджеты после посещения супермаркетов и других людных мест.