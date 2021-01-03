По последним данным, коронавирус за сутки диагностировали у 133 амурчан. Темп прироста за последние 24 часа составил 0,8 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Таким образом, коронавирусом в регионе заболели свыше 16000 человек.Из числа новых зараженных у 73 амурчан появились признаки ОРВИ, еще 57 заболели пневмонией. Оставшиеся трое жителей не почувствовали недомогания – они бессимптомные носители «ковида».88 амурчан были выписаны за сутки с выздоровлением. Всего же вылечились 14588 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Число летальных исходов с 16 декабря 2020 года не изменилось – 105 человек.За последние сутки тест на коронавирус прошли 1009 человек. Всего же с начала пандемии тестирование прошли свыше 702 тысяч амурчан.