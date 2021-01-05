На 5 января 2021 года у 132 жителей Приамурья лабораторно подтвердили COVID-19. Темп прироста в области за последние сутки составил 0,8%.По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 78 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 50 - в виде пневмонии и только у 4-х - бессимптомно.В итоге на сегодняшний день в Амурской области зарегистрировано 16 533 случая заболевания коронавирсуной инфекцией, показатель заболеваемости составляет 2092,67 на 100 тысяч населения.Всего же в Амурской области на COVID обследовано 706 634 человека, в том числе за последние сутки - 2 378.Напомним, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 964 случая COVID-2019, показатель заболеваемости (122,0 на 100 тысяч населения) на 2,7% ниже уровня предыдущей недели.Тем не менее специалисты настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции - соблюдать правила гигиены, носить маску и воздерживаться от контактов с людьми.