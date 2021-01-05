Храм святой Ксении Петербургской начинает работу. Уже 7 января в церкви в микрорайоне пройдет первое богослужение.Информация об официальном открытии была опубликована на сайте храма.- Дорогие друзья! По благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, в 2021 году наш храм открывает свои двери для верующих. Первое богослужение состоится 7 января, в праздник Рождества Христова, - говорится в сообщении.Сообщается также, что начало службы в 9.00.Ранее на сайте Благовещенской епархии сообщалось, что во всех храмах и монастырях Амурской области соблюдаются меры по противодействию коронавирусу. А точнее, ограничивают участие в богослужениях лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Также указывают на обязательное ношение защитных масок, на соблюдение социальной дистанции, регулярно проветривают и дезинфицируют помещения храмов.