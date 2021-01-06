В Приамурье стартовали продажи авиабилетов по льготным тарифам на 2021 год. Билеты по субсидируемым государством тарифам для Дальневосточников из аэропорта Благовещенск реализуют два ведущих авиаперевозчика – S7 и «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области в своем инстаграм аккаунте. Улететь туда и обратно, но только в экономклассе, можно вплоть до 31 декабря 2021 года. Сейчас доступны следующие направления:S7Благовещенск- Новосибирск - 4500 руб.Благовещенск-Москва - 6400 руб.Новосибирск- Симферополь - 6000 руб.«Уральские авиалинии»Благовещенск-Москва - 6400 руб.Благовещенск-Санкт-Петербург - 6500 руб.Благовещенск-Сочи - 9500 руб.Благовещенск-Симферополь - 9800 руб.Благовещенск-Екатеринбург - 6000 руб.Стоимость указана без агентских сборов.Напомним, приобрести льготный билет могут:граждане РФ до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины);инвалиды первой группы;инвалиды с детства второй и третьей группы;сопровождающие инвалидов первой группы или ребенка-инвалида;многодетные семьи.