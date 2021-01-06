6 января в Приамурье выявлено 127 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,8 %.У 80 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (63 %), у 2 – бессимптомно (2 %), у 45 – в виде пневмонии (35 %).- С нарастающим итогом зарегистрировано 16 660 случаев, показатель заболеваемости составляет 2108,74 на 100 тысяч населения, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области. - Всего обследовано на COVID 709 541 человек, в том числе за последние сутки – 2 907.Специалисты настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции - соблюдать правила гигиены, носить маску и воздерживаться от контактов с людьми.