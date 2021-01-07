В середине февраля планируется начать прием пациентов и в Благовещенской детской поликлинике №1. Об этом сообщили на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.- Завершается ремонт, приобретена новая мебель, имеется в наличии компьютерное оборудование. Также здесь будет завершено возведение пристройки, которая будет выполнять функцию фильтр-приёмника, - рассказали в пресс-службе областного правительства.По планам, до 30 июня будет окончен ремонт детской поликлиники № 3 г. Благовещенска. К этому же времени завершится и ремонт детской поликлиники в Зее.- Реконструкций поликлиник, как детских, так и взрослых проводится и будет проводиться большое количество. Чтобы упростить работу, следует разработать единый стандарт по закупаемой мебели и распространить его, - уточнил Василий Орлов.В 2021 году начнется реконструкция городской поликлиники № 2 Благовещенска, стоимость работ составит порядка 220 млн рублей.- В нынешнем году планируется начать капитальный ремонт в Амурской областной клинической больнице, здесь будут заменены окна, отремонтирован водопровод и зал Гиппократа, а также проведен ремонт 7, 8,и 9 этажей, - рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков.Глава региона дал поручение минздраву области совместно с минстроем и руководством Амурской областной клинической больницы подготовить план работ в больнице на ближайшие два года.- Обязательно обратите внимание на замену лифтов в областной больнице, чтобы избежать «пробок», - добавил Василий Орлов.Небольшие капитальные ремонты будут проведены и в других медицинских учреждениях города и Амурской области.