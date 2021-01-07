В Амурской области 7 января зафиксировали 122 случая новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,7%. У 75 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (61%), у 1 – бессимптомно (1%), у 46 – в виде пневмонии (38%).Статистику по коронавирусу опубликовали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области. По данным ведомства, с начала пандемии с нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 16 782 случая, показатель заболеваемости составляет 2124,19 на 100 тысяч населения.Всего с начала пандемии на ковид обследовали 711 982 человека, в том числе за последние сутки – 2 441.