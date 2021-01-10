В октябре 2020 года губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение построить новый крытый каток. Для этой цели из бюджета области выделили около 60 миллионов рублей. Разместить новый спортивный комплекс планируют на территории АмГУ.Каток будет включать в себя ледовую площадку, зрительные трибуны на 300-400 мест и специальный ангар для ледозаливочной машины. Как сообщил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека, на катке смогут заниматься как студенты университета, так и жители микрорайона. А в будущем на базе АмГУ может даже появиться своя хоккейная команда.Сейчас в вузе утверждается техническое задание по грядущему строительству. Позже планируют объявить конкурс на разработку проекта. Само строительство должно начаться в конце этого года и закончиться к 2024, сообщили в пресс-службе правительства области.Каток на АмГУ станет третьей площадкой с искусственным льдом в областной столице. Всего же на территории Приамурья открыто пять крытых катков с искусственным льдом - в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и Благовещенске. А в этом году к созданию такого проекта уже приступили в Тынде – там ледовая площадка станет частью большого физкультурно-оздоровительного комплекса.