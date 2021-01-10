10 января 123 амурчанина заразились новой коронавирусной инфекцией. Такую информацию сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.Таким образом, темп прироста за последние сутки составил 0,7 %. У большинства заражённых заболевание протекает в виде ОРВИ - таких среди пациентов 62 человека (50%). У 57 человек зафиксирована пневмония (47 % ). У четырёх амурчан зафиксировано заболевание в бессимптомной форме (3 %).Всего с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 17 148 случаев заражения. Показатель заболеваемости составляет 2185,83 на 100 тысяч населения.На COVID-19 уже обследовано 718 808 человек, в том числе за последние сутки – 1 738.