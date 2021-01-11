Более 7,5 тысяч бесплатных земельных участков на территории Амурской области выдали по программе «Дальневосточный гектар», рассказал глава региона Василий Орлов. Выращивание клубники, создание туристической базы и разведение хищных птиц: амурские «дальневосточные гектары» владельцы приспосабливают под разные нужды.- На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм, - перечислил Василий Александрович. - Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на «дальневосточном гектаре»: выращивание в масштабных размерах клубники на территории Свободненского района, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта «Шамбала», на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха «Стривер», в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля.Кроме этого, добавил губернатор, в Тамбовском районе амурчанин занимается разведением соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных; на территории Архаринского района инициативные владельцы гектаров возрождают село Татакан.Популярностью у амурчан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы. Здесь жители Приамурья взяли больше всего «дальневосточных гектаров». Основная деятельность на полученных участках - сельхозиспользование – более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.Четыре владельца «дальневосточных гектаров» досрочно оформили бесплатные земли в собственность. Это жители Ивановского, Свободненского и Серышевского районов.В Приамурье для бесплатного предоставления доступно более 14 миллионов гектаров земель, преимущественно земли лесного фонда. Остальная территория области закрыта для программы – земли, находящиеся в ведении Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками. Кроме того, законом Амурской области ограничены в предоставлении г. Благовещенск и его 10-километровая зона, г. Белогорск, части территории г. Свободного и Свободненского района, части территории г. Сковородино и Сковородинского района.