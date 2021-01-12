Двух пенсионеров из Серышево убили 10 января. Подозреваемых уже задержали – ими оказались два двоюродных брата 32 и 22 лет, оба ранее судимые. Подробности о происшествии рассказали в амурских правоохранительных органах.- Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области совместно с оперативниками из ОМВД России по Серышевскому району задержали двоих местных жителей по подозрению в убийстве пожилой пары - женщины 1933 года рождения и мужчины 1937 года рождения. Как пояснили родственники погибших, из дома убитых пропали деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области.Полицейские опросили десятки возможных свидетелей, осуществили иные оперативно-розыскные мероприятия и в результате смогли задержать двоих ранее судимых амурчан. Старший из них был соседом погибших.- На допросе они признали свою причастность к убийству пожилой пары и рассказали, что в течение 9 января распивали спиртные напитки, а когда имеющиеся у них деньги закончились, совершили нападение на соседей. После убийства злоумышленники забрали из квартиры сбережения в сумме более 250 тысяч рублей, часть из которых в тот же вечер прогуляли в сауне города Белогорска, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.В ведомстве добавили, что показания каждого подследственного проверили на месте преступления - они подтвердили свои показания и воспроизвели последовательность своих действий во время совершения убийства. По месту жительства обвиняемых во время обысков следователь обнаружил орудия убийства, большую часть похищенных средств, а также вещи, принадлежавшие погибшим.- В настоящее время обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - проинформировали в СК РФ по Амурской области.Расследование обстоятельств совершенного преступления продолжается.