В Амурской области за последние сутки COVID-19 выявили у 119 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 17 388 амурчан. Для сравнения, у наших ближайших соседей в Хабаровском крае на сегодняшний день выявлен 38 881 случая заболевания, в Еврейской автономии – 3 922 случая, в Забайкальском крае – 30 067 случаев.Среди заболевших за сутки, у 90 человек коронавирус протекает в виде ОРВИ (76%), у 2 – бессимптомно (1%), у 27 – в виде пневмонии (23%), информирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.При этом на стопкоронавирус.рф утверждается, что за сутки в Приамурье выздоровел 101 пациент с коронавирусом, а с начала пандемии – и вовсе 15 476 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано, общее число смертей от коронавируса в региона равно 105 людям.Отметим, что с начала года в области на COVID-19 обследовали 724 839 человек, в том числе за последние сутки – 3 314.