Городскому спорткомплексу «Юность» присвоят имя спортсмена, внесшего большой вклад в развитие спорта в Благовещенске. Выбрать его предстоит самим благовещенцам – голосование уже стартовало в инстаграм-аккаунте городского отдела спорта @sport.blg.Жители Благовещенска могут выбрать одну из трех кандидатур или назвать свой вариант в комментариях к голосованию. Администрация города предложила такие варианты:• Владимир Воропай – председатель областной федерации футбола, игрок футбольного клуба «Амур», в 1985 - 1987 годах входил в десятку лучших арбитров РСФСР, ему было присвоено звание «Судья республиканской категории»;• Борис Фастовский – ветеран Великой Отечественной войны, основатель первого и единственного на Дальнем Востоке «Музея спорта» в 1994 году, председатель Амурского облспорткомитета в 1965-1982 годах, заслуженный работник культуры РСФСР;• Александр Ленский – пятикратный чемпион России по конькобежному спорту. В 70-е годы ХХ века входил в состав сборной Амурской области по конькобежному спорту. В 1970 году выполнил норматив мастера спорта СССР на соревнованиях сильнейших скороходов Сибири и Дальнего Востока. Много лет проработал в МУ СОК «Юность».Окончательное решение примет коллектив спорткомплекса в конце января. Учитываться будут не только результаты голосования, но и мнения совета ветеранов спорта. Затем будет подготовлено постановление администрации города, после чего в Устав учреждения внесут изменения, а на здании комплекса появится новая вывеска.