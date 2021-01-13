В Амурской области за сутки выявили 115 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 17 503 амурчан.По данным портала, также за последние сутки выздоровели 113 жителей Амурской области, число излечившихся от ковида составило 15 589 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.Однако снижающаяся статистика – не повод отказываться от вакцинации. Тем более, что уже в феврале ожидается новая партия вакцины. С ей поступлением могут начать прививать обычное население Приамурья, вне зависимости от профессий и места проживания (сейчас приоритет отдают медикам, соцработникам и обитателям социальных учреждений).