В День Российской печати в правительство Амурской области пригласили редакторов крупных областных СМИ, на видеоконференцсвязи присутствовали редактора районных газет и главы муниципалитетов.Глава региона поблагодарил журналистов за совместную работу, особенно за оперативное и доходчивое объяснение аудитории реальной картины с COVID-19 и принятие тех или иных решений. Губернатор обратил внимание, что одна из первоочередных задач на ближайшее время – проинформировать людей, убедить их, что надо вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.- Здесь нам без СМИ нас не справиться. Хочу поблагодарить за проделанную работу и пожелать нам всем успехов справиться с новым вызовом, - сказал Василий Орлов.За свою работу, высокий профессионализм 15 журналистских коллективов районных газет были отмечены благодарственными письмами губернатора. Девять благодарственных писем Василий Орлов вручил непосредственно присутствующим в зале, остальные были переданы редакторам главами на местах.- Считаю, что единственным средством донести качественную, достоверную и оперативную информацию является профессиональная журналистика. Люди этой профессии отвечают за свои слова, умеют в правильной форме, понятным языком рассказать общественности о происходящем, - добавил губернатор.На встрече было отмечено, что с приходом цифры стало меньше местных телекомпаний. Сейчас в регионе две телекомпании, которые работают на эфирных каналах. Но есть телекомпании, которые после прихода цифры и потери возможности вещать в аналоге, ушли в кабель или пробуют в ютуб-канале. В целом же в регионе существуют 105 СМИ, из них 25 – радиостанции. Немало в регионе и газет, которые остаются популярными у населения, несмотря на значительный перевод контента на сайты и в соцсети.Кроме того, в ходе встрече руководитель Амурского отделения Союза журналистов России Евгений Дуюнов рассказал о работе организации и участии ее членов в журналистских конкурсах и образовательных мероприятиях. Заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Амурской области Марина Петрова поведала о законодательстве, регулирующем деятельность СМИ и основных нарушениях. С обращением к журналистам выступил и курирующий зампред правительства Владимир Кобелев:- Вы создаете своеобразную летопись нашего времени. И тут тоже очень важен профессионализм и высокая ответственность за результаты своей работы. Ведь неосторожно сказанное слово или непроверенная на достоверность публикация могут вызвать непредсказуемые последствия. Вы формируете настроения общества, даете и разъясняете информацию.Наконец, в рамках встречи губернатор Василий Орлов ответил на вопросы журналистов. В частности – рассказал о том, как лечился от коронавируса.