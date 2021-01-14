Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с журналистами рассказал о создании комфортной среды в городах и сёлах региона.- Комфортная городская среда – один из показателей национального проекта. Мы действительно (к ее формированию – Ред.) подошли с научной точки зрения. Очень много - особенно если побываешь на различных географиях и различных обучающих сессиях - видно «ляпов» в том, что сделано здесь даже из самых лучших побуждений, - признал глава региона, и отметил: - Даже неправильно посаженные кустарники: потом их срубить – это целая история, общественный резонанс, с которым не у всех муниципалитетов получается справляться.По словам Василия Орлова, очень хорошо работает программа благоустройства сельских территорий и так называемого инициативного бюджетирования.- Активность очень большая. По-моему, направлено уже 185 миллионов рублей – и направим больше, если это потребуется, благо возможность такая есть, - отметил губернатор.Он также рассказал о работе недавно созданного Центра развития территорий, благодаря которому в формирование комфортной среды в Амурской области привнесли научный подход:- У нас создано профессиональное звено – толковые очень люди, которые постоянно учатся на западе, осваивают лучшие практики и стараются эти практики применять. Они сегодня завалены работой: приходится «догонять» по целому ряду запущенных направлений – и по дорогам, и по сетям. Часто сталкиваемся с тем, что при наличии денег и идей не хватает подрядчиков.Однако трудности не помешают продолжить работу по развитию комфортной среды в Благовещенске и других городах и районах Приамурья. Губернатор обмолвился, что уже предложено несколько хороших идей – вполне возможно, некоторые из них удастся реализовать в 2021 году.