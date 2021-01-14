Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил колхоз «Амур», расположенный в Архаринском районе. Он побывал в Журавлевке и селе Касаткино. Именно в последнем находится центральная усадьба хозяйства.В Журавлевке глава региона заехал в местный детский сад, особенное внимание было уделено температуре в помещениях. Здесь она находится в норме, детский сад отапливается хорошо. А в селе Касаткино Василий Орлов посетил местную школу. С руководством он обсудил детское меню.- Дети должны заниматься в комфортных условиях. Это касается и тепла в классах и группах, и качественного питания. Мы еще обсудим эти вопросы в ходе поездки, - обратил внимание губернатор.Кроме того, Василий Орлов побывал на объектах колхоза «Амур» и оценил, как налажено производство. Колхоз организован в 2002 году, состоит из одной основной полеводческой бригады, откормочной фермы для содержания КРС и вспомогательного производства. О текущей ситуации губернатору рассказал председатель «Амура» Виктор Моторин.Сейчас среднегодовая численность работающих в хозяйстве составляет 47 человек. Основные виды деятельности - растениеводство (выращивание зерновых культур и сои) и животноводство (мясное скотоводство). В 2020 году в колхозе «Амур» зерновые культуры разместились на площади 1346 га, еще 4000 га - это соя.Кроме того, колхоз имеет собственную переработку мяса, в 2020 году был образован кооператив СППСК «Развитие». На базе кооператива построен убойный пункт производительностью 5 голов скота забоя в смену.