Губернатор Амурской области Василий Орлов провел пресс-конференцию для амурских редакторов в День российской печати. Глава региона ответил, когда возобновится сообщение с Китаем, и поделился успехами по развитию Приамурья.Одной из животрепещущих тем стала возможность для амурчан съездить в Китай – в том числе по недавно достроенному мосту через Амур.- Мы давно готовы к приёму грузов и по автомобильному мосту – технически все готово, здесь все зависит от наших китайских коллег. Пока решения об открытии ледовой переправы и моста нет, - рассказал глава Приамурья. - Надеемся, что как только эпидемиологическая ситуация позволит, мы запустим сообщение.Интересовало журналистов и то, будет ли продолжено приобретение спецтехники для муниципалитетов. Василий Орлов напомнил, что в 2020 году закупили 85 единиц медицинского транспорта.- Это не связано с пандемией, это было запланировано ещё при формировании бюджета. Однозначно мы эту программу продолжим, есть решение на федеральном уровне,- поделился губернатор.Также в прошлом году была приобретена техника для ЖКХ – программа была начата в 2020 году - и техника для ремонта и содержания дорог.