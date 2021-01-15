Глава Амурской области Василий Орлов во время рабочей поездки посетил школы в Касаткино и Архаре и побывал в детском саду «Золотой ключик». Родители воспитанников этого детсада ранее жаловались на холод в помещении – всего на уровне 12 градусов.- Детский сад «Золотой ключик» посещают 125 воспитанников. И недавно здесь столкнулись с проблемой - в здании детского сада заметно понизилась температура. В последние дни 2020 года температура в помещениях игровых комнат и спален держалась на уровне 17-19 градусов. После новогодних каникул произошло значительное понижение температур во всех помещениях детского сада, - информируют в правительстве Приамурья.Известно, что с ситуацией пытались справиться, включая в группах обогреватели, тем временем проводилась проверка. В итоге решили отпустить детей по домам или в другие детсады до понедельника. Власти района считают, что к этому сроку проблему удастся решить.- В январе этого года детский сад посещают 62 ребенка (около 50% детей от списочного состава). Воспитатели проинформировали родителей о предпринимаемых мерах по приведению температурного режима к нормативному состоянию, - говорится на сайте регионального правительства.Помимо «Золотого ключика», Василий Орлов оценил работу школ в Архаре и Касаткино, где проверил меню, разработанное для детей.- Вопросы организации школьного питания находятся на особом контроле. В Касаткино работа организована слабо, в Архаре же ситуация лучше. Минобр региона получил поручение организовать обмен лучшими практиками между школами, ведь на территории области есть школы, которые справляются очень хорошо. С точки зрения финансов проблема решена - ежедневно детям выделяется 63 рубля на питание, - рассказал губернатор.В частности, в школе села Касаткино у главы региона возникли вопросы в части качества питания для школьников. Он изучил меню и дал поручение министерству образования области разобраться в ситуации. В школе Архары организация питания оказалась лучше - ней работает собственный пищеблок. Для обновления материально-технической базы поставлено оборудование и мебель.- Объектам образования в ходе поездки мы уделили особое внимание. Видим, что есть обоснованные жалобы на тепловой режим. Завтра же сюда выезжает министр ЖКХ области, чтобы организовать работу должным образом. В понедельник мне лично доложат, как решается проблема. В прошлом году мы вложили большие средства в модернизацию системы ЖКХ - более 800 миллионов. Готовы профинансировать дополнительно, но главное - чтобы отрасль работала лучше, эффективнее, - подчеркнул губернатор.