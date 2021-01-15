Накануне старого Нового года, 13 января, губернатор Василий Орлов исполнил желания амурчан, оставленные на «Ёлке желаний». Подарок получила жительница Благовещенска Валентина Михайловна Пичугина и 13-летнего Остапа Панасенко из села Пригородное Белогорского района.Валентине Пичугиной 24 декабря ей исполнилось 82 года. Пенсионерка мечтала о газовой плите. Вместе с новой плитой Валентина Михайловна получила в подарок и чайный сервис.- От Деда Мороза привёз подарки. Газовую плиту вам установят, сегодня же подключат. Не болейте. Готовьте внукам с удовольствием, - сказал глава региона, передавая подарки.Валентина Михайловна поделилась историей о том, как решилась участвовать в «Ёлке желаний»:- Внучка мне говорит: «Бабушка, давай напишем на «Елку желаний», авось повезёт». Сели мы с ней, я ей говорю – у меня сильно плохая газовая плита, она у меня вся сломанная стоит. Ей уже лет 30 или 40, ещё в Горгазе «бэушную» взяли. Я сама всё себе варю, сама себя обслуживаю. Но честно - я особо даже не надеялась. А получилось, что исполнили моё желание - как по щучьему велению. Я очень довольна, даже слов нет. Плита отличная!.Внучка женщины Юлия Уфимцева подтвердила, что в семье не особо верили на исполнении просьбы – всё-таки время сейчас тяжёлое:- А 29 декабря нам позвонили, уточнили, какого размера должна быть плита, какого цвета, какой комплектации, сказали, что сразу после нового года сразу с вами свяжутся», - добавила внучка Юлия Уфимцева.Кроме того, Василий Орлов побывал в гостях у 13-летнего Остапа Панасенко, который вместе с мамой и младшим братом живёт в селе Пригородное Белогорского района.- Я загадал, чтобы я ходил ( мальчик передвигается сейчас в кресле – коляске), и чтобы Коля (младший брат) никогда больше не брал телефон без спроса. И еще пианино электронное, - перечислил свои желания Остап.- Я говорю – чтобы сам ходил, это мы с тобой сами должны стараться, а Деду Морозу давай другое загадаем, - рассказала мама Остапа Юлия Панасенко. - Когда мы заполняли анкету на сайте «Ёлки желаний», сын напевал песню «Мечты сбываются» Юрия Антонова. И я подумала, почему бы что-нибудь музыкальное не задумать. И мы верили, что сбудется, верили в чудо. В чудо надо верить.Просьбу Остапа исполнил губернатор – он привёз мальчику синтезатор, в котором также есть звуки гитары. На ней так мечтает играть Остап. Ещё глава Приамурья привёз детям сладкие подарки.На вопрос журналистов, приятно ли работать Дедом Морозом, Василий Орлов ответил: «Я не Дед Мороз, я только передаю то, что Дед Мороз дарит. Не первый год, собственно, это делаю».Ещё один амурский ребёнок получит подарок от губернатора в рамках новогодней акции «Ёлка желаний». Так как подарок выполняется по спецзаказу, его вручить планируется в первых числах февраля.Благотворительная акция «Елка желаний» в новогодние дни проходит по всей России. Деду Морозу пишут письма тяжелобольные дети, ребята из семей с низкими доходами и дети, живущие без родителей. Поучаствовать в акции могут и пожилые люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.