Василий Орлов в ходе пресс-конференции рассказал, как сказалась новая коронавирусная инфекция на некоторых сферах – в частности, на строительстве и инвестпроектах, реализующихся в Амурской области.- У нас сегодня все идет по плану. Сдана «Сила Сибири», в этом году будет запущен ГПЗ, с опережением графика идем по нацпроекту по дорогам. Много денег вкладываем в ЖКХ. В графике газификация, строительство второго стартового стола. Достроим два оставшихся участка набережной в Благовещенске, сделаем площадь. Строится мост через р. Зея, канатная дорога через Амур. Более того, есть ряд интересных проектов, которые сейчас прорабатываются, - ответил на вопрос журналистов губернатор Василий Орлов.Была также поднята тема объемов жилищного строительства в Приамурье.- Главная проблема для целого ряда дальневосточных регионов – это отсутствие иностранной рабочей силы. Своими строителями мы такое количество рабочих пока заместить не можем. Быстро решить эту проблему нельзя. Эту тему мы поднимали с весны, когда были закрыты границы, - озвучил существующие трудности глава региона.Принципиальное решение этой проблемы кроется в подготовке собственной рабочей силы.- Что для этого делается? В значительной степени уже модернизирован целый ряд колледжей. Это касается не только сферы строительства, но и сельского хозяйства, где та же самая история была: замещали иностранной силой. У нас сейчас в регионе жесткое табу: нулевая квота на иностранную рабочую силу на добычу полезных ископаемых и на сельское хозяйство. Два года действует, и мы ее продолжим, - рассказал Василий Орлов.Взамен регион готов помогать в подготовке специалистов - модернизировать по последнему слову колледжи и бесплатно учить ребят.- Пример - аграрный колледж. Сейчас задача минсельхоза – показать сельхозтоваропроизводителям возможности обучения и готовить ребят для этой сферы, - пояснил губернатор. То же самое по стройке. Мы готовы помогать в подготовке строительных кадров, дополнительно выделять из бюджета средства для стимулирования молодежи учиться по строительным направлениям – выплачивать дополнительную стипендию при условии, что есть конкретный работодатель, ребята будут учиться и одновременно работать на стройке - это так называемое дуальное обучение.