Во время поездки в Архаринский район губернатор Приамурья Василий Орлов провел совещание с руководством муниципалитета, а также личный прием граждан.Говоря о перспективах развития района, глава муниципалитета Елена Манаева отметила такие проекты, как строительство детского лагеря в Грибовке, базы отдыха, зернохранилища, монтажа линии розлива меда. Василий Орлов подчеркнул, что районным властям нужно уделить больше внимания вопросам привлечения инвестиций.Среди проблемных вопросов был назван требующий ремонта стадион «Юность», необходимость возведения очистных сооружений и ряд других. Важный вопрос - замена окон в образовательных учреждениях района.- Такое поручение уже есть, министерство образования Приамурья формирует программу по замене окон в школах области. В нее должны войти и образовательные учреждения Архаринского района. Это большая работа, но в течение нескольких лет мы с ней справимся, - сказал Василий Орлов.В рамках личного приема с просьбой разобраться в ситуации к губернатору обратилась многодетная семья Андрея и Елены Чербижевых. Они воспитывают семерых детей. Елена Чербижева в декабре 2019 года осталась без работы и встала на учет в центр занятости населения. Ей выплачивались пособия, которые были потрачены на содержание детей, а также замену оконных блоков в жилом помещении. Однако позже центр занятости потребовал вернуть деньги после пересмотра документов.Василий Орлов отметил, что многодетной семье, безусловно, нужна помощь в этой ситуации. Он поручил разобраться в проблеме и оказать поддержку семье Управлению занятости населения области и министерству соцзащиты. А так как семья имеет свои «дальневосточные гектары» и занимается сельским хозяйством, возможность помочь рассмотрит министерство сельского хозяйства области.Татьяна Овсюкова обратила внимание главы региона на проблему безнадзорных животных. По словам женщины, в микрорайоне Шахтерском, где она проживает, порой небезопасно из-за бродячих собак. При обращении в администрацию Архаринского района заявителю сообщили, что в 2020 году выделены средства на отлов 10 особей (из них 3 отловлены в микрорайоне Шахтерском). Женщина считает, что данных средств недостаточно для решения проблемы с безнадзорными животными в пгт. Архара.Губернатор отметил, что эта проблема актуальна для многих территорий области. Об этом недавно говорили на Совете глав муниципальных образований, а в результате выделили средства на создание межмуниципального приюта.Что касается финансирования для Архаринского района, то руководству нужно направить заявку на выделение дополнительных средств. Выделенные деньги пойдут на дальнейшую работу с безнадзорными животными.