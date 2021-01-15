В 2021 году коронавирусом заразились 19 жителей Циолковского. Глава космограда Сергей Левицкий рассказал о эпидемиологической ситуации в городе.- Прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодня ситуация стабильная, за весь период пандемии заболевших – 719 человек, с января нынешнего года – 19 человек. Выздоровели у нас 682 человека, на лечении находятся 36. Контактных лиц – 15 человек, - проинформировал мэр.Также он рассказал, что вакцина от COVID-19 начнет поступать в Циолковский в конце января – начале февраля. Население будут прививать поэтапно.В какой очередности будут прививать амурчан, ранее уже сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. В первую очередь вакцину выделяют для медиков, соцработников и людей, которые проживают в социальных учреждениях; во вторую – для остального населения Приамурья; в третью – для молодежи, студентов и призывников.