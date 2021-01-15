В некоторых городах Амурской области остается нерешенным вопрос об организации крещенских купаний. Свою позицию по этому поводу на заседании оперативного штаба по коронавирусу выразили губернатор региона и представитель Роспотребнадзора по Амурской области.- Роспотребнадзор не рекомендует проведение таких купаний. Надо учитывать, что массовое скопление людей нецелесообразно, - высказалась глава ведомства Ольга Курганова.Однако глава региона оставил решение о проведении крещенских купаний за главами муниципалитетов.- При этом следует учесть – само по себе купание в проруби, если человек подготовленный, рисков по распространению коронавируса не вызывает. Риск вызывают те места, где граждане переодеваются, готовясь к погружению. Скопление людей увеличивают риски распространения инфекции. Если вы сможете обеспечить безопасность с соблюдением санитарно-эпидемических норм, проводите. Если нет, то лучше крещенские купания не организовывать, - сказал Василий Орлов.Ранее сообщалось, что крещенские купания отменили в Тынде и Зее, в Благовещенске администрация просто рекомендовала в них не участвовать, а мэрии Свободного и Белогорска вынесли вопрос на голосование. В Белогорске в «Телеграме» против проголосовали 55% участников опроса, а в «Инстаграме» - 45%. А в Свободном сторонники купания победили, купели организуют 18-19 января.