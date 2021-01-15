Поручение об организации работы с населением в рамках прививочной компании в Приамурье дал глава региона Василий Орлов на заседании оперативного штаба.- Нужно организовать работу в лечебных учреждениях таким образом, чтобы после обращения гражданин понимал, в какой период времени он сможет сделать прививку от коронавируса. К этой работе нужно подключиться министерству цифрового развития и связи области, организовать электронную запись, - заявил Василий Орлов.Как рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, Приамурье готово приступить к массовой вакцинации населения. Основная часть амурчан входит во второй уровень приоритета. В первую очередь прививают врачей, в третью – молодежь, студентов, призывников.- В настоящее время мы ожидаем планомерное поступление вакцины против коронавирусной инфекции. Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в регион должно поступить 47 800 доз. В ближайшие дни ожидается поступление партии в 12 000 доз вакцины. Места хранения подготовлены, холодильное оборудование перераспределено между медучреждениями. Готовы отправить вакцину в районы. Третья партия вакцины поступит в количестве 33500 доз. Конкретного времени пока назвать не могу, - рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.В девяти муниципалитетах Приамурья сейчас ведется закупка морозильного оборудования для транспортировки и хранения вакцины. Уже созданы 18 прививочных пунктов и будут увеличивать их количество, чтобы вакцину смогли получить все желающие. Во всех кабинетах будут работать терапевты.