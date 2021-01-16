Сегодня, 16 января, в Приамурье лабораторно подтвердили еще 116 случаев заражения COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составляет 0,7 %.У 85 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73 %), один человек болеет бессимптомно (1%), 30 – в виде пневмонии (26 %).С нарастающим итогом зарегистрировано 17 852 случая, показатель заболеваемости составляет 2259,62 на 100 тысяч населения.Всего обследовано на COVID 740 805 человек, в том числе за последние сутки – 4 043.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за сутки скончалась ещё три человека. Количество смертей от коронавируса в Амурской области достигло 109. Выздоровели за весь период пандемии 15 932 амурчанина. За минувшие сутки побороли болезнь 114 человек.