Известный в Амурской области врач скорой медицинской помощи Олег Шульга уехал из Благовещенска. Как отмечает сам медик, такое решение он принял еще до Нового года.При этом уходить из медицины врач не планирует, карьеру он возобновит уже на новом месте.Олег Викторович запомнился амурчанам боевым нравом и борьбой за права своих коллег. Многие следили за публикациями врача в социальных сетях, поэтому на сообщение о переезде отреагировали с грустью.- Берегите себя, в современной медицине ваше здоровье в ваших руках. Прислушивайтесь к советам врачей, не будьте безалаберными, - обратился доктор к амурчанам напоследок.Сегодня в инстаграм-аккаунте (@shulz_ak111) Олег Шульга опубликовал видео-прощание. Вместе с женой он отправился в длительное путешествие на машине к новому месту жительства.- Ну что, уважаемые друзья, коллеги, люди, с которыми я много лет прожил. Начинается наше с женой большое путешествие. Выезжаем из Благовещенска, впереди Москва. Вот последний знак. Благовещенск, до свидания. Очень приятно было со многими из вас здесь жить, работать, дружить… Что хочу сказать? Будьте здоровы, берегите себя. Надеюсь, область заживет, - пожелал он землякам.По пути медик пообещал снимать интересные моменты зимнего путешествия и красоты нашей страны.Видео набрали большое количество комментариев. Подписчики Олега Шульги пожелали им с женой удачи и легкой дороги.- Олег не грустите, все будет хорошо, жизнь только начинается. Удачи вам! – пишут подписчики.- Олег, какие вы крутые! Удачи вам на новом месте! Легкости и интересностей, - пожелали в комментариях.- Хорошей дороги, массу приятных впечатлений, будем следить за вами, вспоминать только добрым словом. И вы нас не забывайте! – просят амурчане.